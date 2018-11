Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry V :Lors du dernier épisode de Capcom TV, l'éditeur a présenté une toute nouvelle phase de gameplay. Le jeu a été joué sur Xbox One X, et se concentre sur Nero. Fait intéressant, après le gameplay en direct (à 12h30), il est possible de visionner quelques images des derniers Devil Breakers présentées par les développeurs, Ragtime, Tomboy, Helter Skelter et Rawhide. Les Devil Breaker sont des armes artificielles construites par Nico et utilisées par Nero. Elles peuvent être trouvées à travers les niveaux du jeu, et elles influencent profondément le style de jeu du personnage. Ellles peuvent même être sacrifiées, ce qui provoquent des effets dévastateurs sur les démons :Pour rappel, le jeu sortira le 08 mars 2019 sur Ps4 et Xbox One...Source : https://twinfinite.net/2018/11/devil-may-cry-5-nero-gameplay/