Je pense que là Disney va engranger quelques milliards dans le plus grand des calmes.









Si ils conservent la bande originale de Hans Zimmer je fonce le voir !!!!







Au passage Disney l'an prochain au ciné ça donne :

(dates us)

8 mars - Captain Marvel

29 mars - Dumbo

3 mai - Avengers 4

24 mai - Aladdin

21juin - Toy Story 4

5 juillet - Spider-Man: Far From Home

19 juillet - The Lion King

9 août - Artemis Fowl

22 novembre - Frozen 2

20 décembre - Star Wars Episode IX