Emma et ses amis, tous orphelins, ont été placés dans un établissement spécialisé lorsqu'ils étaient tout jeune. Bien que leur liberté soit limitée et que les règles soient parfois un peu strictes, ils mènent une vie agréable tous ensemble et la femme qui s'occupe d'eux est généreuse. Cependant, une question anime Emma et tous les autres : pourquoi n'ont-ils pas le droit de sortir de l'orphelinat ?

Voici 2 teasers vidéos pour l'adaptation animé de Promised never land(12 épisodes). ça sortira en janvier et en simulcast exclusivement chez wakanim pour nous.C'est un excellent manga mêlant action/survie avec des combat psychologique . Je conseil fortementle tome 5 qui clôtura le premier arc, sort la semaine prochaine. (j'ai hâte)