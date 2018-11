Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Un sondage réalisé sur plus de 10 000 votants place pour le moment le jeu de Rockstar loin devant :On sera fixé début décembre si le jeu est en effet élu Jeu de l’année…Source : https://www.youtube.com/watch?v=KrpB3N5hOjA

posted the 11/22/2018 at 08:41 PM by link49