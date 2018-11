j'aimerais des conseils pour l'achat d'une Tv, j'aimerais profité du black friday mais j'y connais rien. je voudrais une tv entre 100 et 110 cm. 400 euros max 4K utile sans ps4 pro ? ni blu ray 4k ? surtout pour jouer au jeuxvideo et blu ray. merci de l'aide ^^'

posted the 11/22/2018 at 08:21 PM by smashfan