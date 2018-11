Saison 1 - Disque 1 :

Introduction par Bruce Timm sur les épisodes 1 à 5

Commentaire audio de Bruce Timm et Eric Radomski sur l'épisode 1

Promo du pilote The Dark Knight's First Night : présentée par Bruce Timm



Saison 1 - Disque 2 :

Commentaire audio de Bruce Timm, Eric Radomski et Paul Dini sur l'épisode 14

Rétrospective Batman : The Legacy Continues

Visite de la Batcave



Saison 1 - Disque 3 :

Commentaire audio de Bruce Timm et Eric Radomski sur l'épisode 32

Commentaire audio de Bruce Timm, Eric Radomski et Kevin Altieri sur l'épisode 39

Robin Rising : Comment le personnage de jeune prodige a évolué

Gotham's Guardians : Les fidèles personnages secondaires



Saison 1 - Disque 4 :

Commentaire audio de Bruce Timm, Eric Radomski et Paul Dini sur l'épisode 46

Les voix du Chevalier



Saison 1 - Disque 5 :

Commentaire audio de Bruce Timm, Eric Radomski et Boyd Kirkland sur l'épisode 56

Commentaire audio de Bruce Timm, Paul Dini, Boyd Kirkland, Michael Reaves et Shirley Walker sur l'épisode 64

Le nouveau chevalier de Gotham



Saison 2 - Disque 1 :

Commentaire vidéo de Bruce Timm, Boyd Kirkland et Paul Dini sur l'épisode 5

Commentaire audio de Bruce Timm, Eric Radomski, Shirley Walker et Paul Dini sur l'épisode 7



Saison 2 - Disque 2 :

Pas de bonus



Saison 3 - Disque 1 :

Commentaire audio de Bruce Timm, Paul Dini, Glen Murakami et James Tucker sur l'épisode 12

Arkham Asylum : examinez les dossiers top-secrets des ennemis du Chevalier Noir



Saison 3 - Disque 2 :

Commentaire audio de Bruce Timm, Paul Dini, Glen Murakami et James Tucker sur l'épisode 19



Blu-ray bonus :

"The Heart of Batman" : plongez dans le quotidien des auteurs de la série qui continue d'inspirer les fans et les constructeurs de mythes partout dans le monde 25 ans plus tard

"Conceptualisation de Harley Quinn" : Paul Dini explique comment il a intégré l'un de ses personnages préférés à la série

