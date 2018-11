(J'ai intégré quelques captures maisons)Mon retour à son sujet arrive assez tard, pourtant j'ai reçu le jeu Day One mais par manque de temps et aussi de motivation finalement je n'ai pas voulu me lancer pleinement le jeu, puisest arrivé...Bref, voilà que depuis maintenant 1 semaine bientôt que je me suis enfin décidé à lancer ce fameux, alors qu'au tout début je fût peu emballé croyant que une fois l'effet de surprise de la voltige serait passé j'allais vite me retrouver au coeur de New York à m'ennuyer voilà qu'au bout de, disons, que le plaisir pris manette en main est intact si ce n'est que plus fort, surtout quand on sort d'unqui, il faut le dire, et clairement pas reconnu pour être fun à prendre en main, bien qu' il soit superbe à bien d'autres niveaux, mais je tiens à le préciser, je l'ai toujours pas terminé il m'est un peu tombé des mains pour l'instant (Chapitre 4).Fin du HS, le truc avec cec'est que tu ne cesses de progresser et d'avoir une carotte sous le nez afin de te pousser à farmer les matériaux nécessaires pour améliorer tes attributs mais surtout te construire des costumes en tous genres, du pas terrible (bonjour) au super badass, ils sont quasiment tous réussis, bon il m'en manque encore 9 à découvrir... là où dans bien d'autres jeux nous incitant à aller à droite à gauche chercher tel ou tel ingrédients/matériaux est vite soûlant à force, ici pas du tout d'une part car comme je le disais les récompenses n'en valent le coup mais surtout que se déplacer entant quedans un New York aussi beau que vivant ( un peu de clipping quand même si on fait attention ) en voltigeant de building en building, tout en chorégraphiant avec style sa traversée n'a pas de prix.D'autant plus que les missions liées à l'obtention de ces ressources sont certes répétitives mais plaisantes à la fois, certaines, notamment les circuits me rappellent un certainlors des missions avecque j'avais adoré.Scénaristiquement parlant c'est correct, bon je suis àj'ai beaucoup farm, j'ai tué qu'un seul vrai boss il me semble, apparemment la fin est assez forte je me langui d'y être.que je lui donnerais je dirais les missions avec, on aurait pu s'en passer, ça se limite à se cacher derrière une caisse et distraire les ennemis pour aller d'un point A à un point B, c'est pas très passionnant.Les DLC arrivaient très vite après sa sortie,Pas de temps dynamique, c'est dommage.Les, incontestablement cette sensation de vitesse, voltige, liberté de déplacement à travers New York, les combats que je trouve très jouissif, énormément de façon d'aborder un combat.Les musiques, la réalisation bien qu'encore une fois c'est pas parfait partout, le scénario qui me donne envie de poursuivre l'aventure, la carotte des costumes.Encore une fois je l'ai pas terminé, mais une chose est sûr c'est que il y a euqui m'a tenu du début à la fin, jour pour jour jusqu'à que je le termine, et ceme procure quasiment le même effet, au boulot j'ai qu'une envie c'est de rentrer pour retourner devant ma console et jouer, et je peux vous dire que je suis pas Ultra fan des super héros à la base, et je ne pensais vraiment pas que ce jeu allait autant m'emballer comme ça.Bon voilà j'ai voulu lui dédier un petit retour sur mon blog car il le méritait bien tant ce fût inattendu pour moi, je comprends mieux sa présence parmi les nominés aux