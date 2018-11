Voici une Information concernant le jeu Cyberpunk 2077 :La direction a confirmé que la qualité restait la priorité absolue pour CD Projekt et que le jeu Cyberpunk 2077 serait aussi abouti et travaillé que le jeu Red Dead Redemption 2. Le jeu Cyberpunk 2077 devrait se vendre à 19 millions d’exemplaires au cours du premier trimestre. Ces prévisions sont extrêmement ambitieuses. On ne peut exclure qu'il s'agisse du quatrième trimestre de l'exercice, c'est-à-dire du premier trimestre 2020. Depuis la publication de ce rapport, le prix des actions de CD Projekt a chuté de 33%...Source : https://www.resetera.com/threads/cdpr-cyberpunk-2077-to-be-as-polished-as-rdr2-experts-predict-19-million-sold.82592/