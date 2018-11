On aime

- On n'aime pas

Gameblog

Resté dans son jus, Toki a des allures de jeu pour connaisseur et adorateur du singe créé par TAD Corporation dans sa nouvelle version Nintendo Switch. La proposition action et plate-forme étant identique à celle de l'époque, on aura bien l'impression d'une vieillerie entre les mains, mais qui par un sortilège de lifting assez puissant arrive à se montrer assez irrésistible pour peu qu'on aime le goût,un peu âcre, des grands classiques. À vous de décider si cela vous parle, en somme.Un ravalement assez splendide.Une bande-son joliment retravaillée.Une Madeleine de Proust à emporter.Fera la joie des speedrunners.Les différents niveaux de difficulté.On aurait aimé plus qu'une simple refonte cosmétique.Fort court comme à l'époque.Difficulté qui ne conviendra pas à tout le monde.