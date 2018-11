Quelques semaines après la fin officielle de la campagne de financement de Shenmue III, Ys Net fait le bilan de ce dernier après plus de trois d'activité.



Ainsi, on apprend que la campagne destinée aux Slacker Backers et organisée par la plateforme de PayPal a réussi à réunir 7 179 150 dollars, ce qui correspond à 6 294 104 euros. La somme est divisée entre les 81 087 participants, qui ont par ailleurs récemment répondu à un sondage du studio, qui cherchait à connaître les souhaits des contributeurs en termes de récompenses.