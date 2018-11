"Je vais revenir!"

"J'ai survécu à l'opération qui a duré onze heures. J'espère à partir de maintenant que cela va aller mieux», a-t-elle écrit sur sa page Facebook. «Je vais revenir!"

La pilote Allemande, Sophia Flörsch, âgée de 17 ans a eu un grave accident lors du GP F3 de Macao. La voiture à percuté une tribune où se trouvait des photographes.La vidéo nous montre l'impact de la voiture lancée à plus de 270km/h.La pilote, a eu une fracture de la colonne vertébrale et a été opérée pendant plus de 10h. Aujourd'hui, tout va bien pour elle car elle ne souffrira d'aucune paralysie. Et elle a hâte de revenir en course.