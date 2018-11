Alors qu'une chronologie officielle a été publiée dans le lire Hyrule Historia avant la sortie du jeu, le dernier opus de la licence est mis à part de cette dernière sur le site officiel, tout au bout de la time line. A ce sujet, Aonuma déclare :



"Dans des ouvrages comme l'encyclopédie The Legend of Zelda, récemment publiée, nous avons révélé où chaque jeu de Zelda se situait dans la chronologie et quel était le lien entre leurs histoires, mais nous ne l'avions pas fait pour Breath of the Wild. Il y a une raison à cela. Dans ce jeu, nous avons vu combien de joueurs jouaient à leur manière (...). Nous nous sommes rendu compte que les gens prenaient plaisir à imaginer l'histoire issue de l'imagerie fragmentaire que nous fournissions. Si nous définissions une timeline précise, il y aurait une histoire définitive qui éliminerait la marge de manœuvre nécessaire à l'imagination et à l'amusement. Nous voulons que les joueurs puissent continuer à avoir du plaisir à imaginer ce monde même après avoir fini de jouer. Alors, cette fois, nous avons décidé d'éviter de faire des clarifications. J'espère que chacun pourra trouver sa propre interprétation."



Les choses ont désormais le mérite d'être clair, Nintendo conservera le mystère autour du rapport entre Breath of the Wild et les autres titres de la licence.