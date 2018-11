Voici des Images du jeu Resident Evil 2 Remake :Capcom dévoile des deux Images de son futur jeu :Pour rappel, le jeu Resident Evil 2 Remake sortira le 25 janvier prochain, sur Ps4, Xbox One et PC...Source : https://www.xboxuser.de/news/zwei-neue-screenshots-zu-resident-evil-2-veroffentlicht

posted the 11/22/2018 at 03:01 PM by link49