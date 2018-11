En cause, toutes les représentations de Winnie et les références à celui-ci sont interdites en Chine, quel que soit le média. Le long-métrage Jean-Christophe & Winnie sorti cette année a ainsi déjà été banni du territoire, tout simplement. En cause, une directive du pouvoir national qui, suite à la diffusion de memes comparant le visage rond de l'ourson à celui du président Xi Jinping, a jugé bon d'interdire Winnie sous toutes ses formes en Chine. Les joies de la démocratie, en somme.

La Chine n'est pas contente et le fait savoir avec une censure de Winnie dans Kingdom Hearts III.Pas de belle effet pour supprimer Winnie, un vieux gommage tout dégueulasse !!On voit encore les pattes de l'ourson !!!