Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :The Pokemon Company annonce avoir écoulé 3 millions de son jeux dès la première semaine. Il s'agit tout simplement d'un record de vente pour un jeu Nintendo Switch à ce jour, dépassant donc les autres poids lourds de Nintendo sortis auparavant, en une semaine. Reste à voir jusqu'où peuvent aller ces deux titres...Source : https://gematsu.com/2018/11/pokemon-lets-go-pikachu-and-lets-go-eevee-first-week-sales-top-three-million

posted the 11/22/2018 at 07:13 AM by link49