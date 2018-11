En plus de la Collector's Edition, Bandai-Namco proposera une Premium Edition pour le jeu Jump Force.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu complet-Le Character Pass (9 personnages additionnels)-Un Steelbook-Un set de 3 planches d'artwork-Un coffret rigideLe tout pour 119.99€, décidément, Bandai-Namco se la joue Square-Enix au niveau des prix!!Un ensemble de cartes postales : profitez de ce souvenir unique représentant chaque endroit visité en jeu, et admirez la vue qu'offre chaque niveau de combat.Le jeu sera disponible le 15 Février 2019

