Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time :Le 21 novembre 1998, le jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time a été lancée sur Nintendo 64. Cela signifie qu'aujourd'hui est le 20ème anniversaire du titre. Depuis sa sortie, le jeu a également été réédité sur des consoles telles que la Wii U et la Wii, et un remake a été réalisé sur la 3DS le 16 juin 2011. Cela fait maintenant 20 ans que le jeu est sorti et qu’il est le 4ème jeu le plus vendu de Nintendo 64 à ce jour. Le jeu a reçu de nombreux éloges de la part des fans depuis son lancement et reste un classique à ce jour. Lors de son lancement original, il a même obtenu des critiques parfaites de la part de sites tels que IGN, qui lui avaient initialement attribué une note de 10/10...Source : https://nintendosoup.com/happy-20th-birthday-the-legend-of-zelda-ocarina-of-time/