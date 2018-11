Elle est prévu pour le 7 Décembre 2018 (USA/Europe).La démo est sur l'eShop japonais, mais elle contient les langues suivantes :Français, Anglais, Japonais, Espagnol, Italien et Allemand.Katamari Damacy Reroll est un remaster en HD (60FPS) du premier jeu de la série, sorti à l'origine en 2004 sur PlayStation 2 ( Metacritic 86/100 - 55 Critiques) au Japon et aux États-Unis .

posted the 11/21/2018 at 06:42 PM by nicolasgourry