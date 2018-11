Je vient de découvrir One Piece Burning sur Mobile... Je ne joue jamais sur mobile mais ce One Piece Rpg qui n'est disponible que sur le store Chinois c'est vraiment une perle !! On a les musique de l'anime et en plus de ca le tour par tour est génialJ'ai galerer a creer un compte chinois mais ca vallait le coup meme si je comprend rien