Night City se décompose en 6 districts. Dans ses quartiers, il y a bon nombres de buildings où la plupart des étages seront visitables et regorgeront de vie, d'activités, d'appartements à visiter,... Ces étages feront plus ou moins 60 m² avec une impression d'en faire 120m². The Witcher 3 était bien plus plat dans sa construction, les activités étant éparpillées. Avec Cyberpunk, le jeu se veut bien plus grand par sa hauteur et ses sous-sols.

Le netrunner (une classe spécialisée dans le hacking dans le jeu de role papier) est une part importante du gameplay car il permettra de hacker les systèmes et les PNJ afin de faciliter une mission en ouvrant certaines portes, en distrayant des gardes,... Mais le pirate permet aussi d'avoir accès à des informations à utiliser comme des localisations secrètes.

CD Projekt a déclaré s'inspiré de Dystopia, Syndicate, Daggerfall, Fallout 2, System Shock, Baldur's Gate et Deus Ex (version 2000) pour créer Cyberpunk