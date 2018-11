Voici une Information autour de la Xbox One X :Microsoft a partagé une nouvelle vidéo pour la Xbox One X, qui met l'accent sur l'expérience de jeu améliorée offerte par la console, avec ses caractéristiques techniques et les fonctionnalités prises en charge pour plus de 320 jeux :Reste à voir si Microsoft arrivera à convaincre les réfractaires…Source : https://duncannagle.com/x018-experience-enhanced-gaming-on-xbox-one-x/