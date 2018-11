A l'occasion du vingtième anniversaire d'Half-Life le remake fait par des fans du jeu recentre sa fenêtre de sortie et se montre dans une nouvelle vidéo.





Jeuxvideo.Live

Celui qu’on connaît sous le nom de Black Mesa est en développement depuis 2012, après une campagne Greenlight réussie. La petite équipe a profité de l’événement pour révéler que les trois quarts du remake sont déjà jouables, mais ils entendent bien prendre le temps nécessaire pour terminer Xen, la dernière zone, comme il se doit.Pour rappel, Crowbar Collective veut proposer entre huit et douze heures de jeu dans la campagne solo et quelques cartes entièrement recrées pour le mode multijoueur. L’équipe espère pouvoir sortir le jeu d’ici le second trimestre de 2019.