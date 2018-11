La cérémonie des Game Awards aura lieu le 6 décembre prochain et bien entendu, des rumeurs sur de potentielles annonces commencent à surgir. La dernière en date serait que Sony préparerait des annonces concernant la sortie de trois grosses exclusivités PS4, à savoir Death Stranding, Ghost of Tsushima et Dreams.



En effet, un site brésilien intitulé Combo Infinito prétend avoir reçu un email de la branche brésilienne de Sony qui relate cette information :



"Les fenêtres de sortie seront révélées pour Death Stranding et Ghost of Tsushima lors de l'édition de cette année. La date officielle de sortie de Dreams sera également annoncée."