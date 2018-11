Tandis que nous attendons toujours la concrétisation du cross plateform pour Rocket League, nous apprenons aujourd'hui que le titre développé par Psyonix sera optimisé pour Xbox One X à compter du 3 décembre. Il est important de noter que le jeu est encore régulièrement mis à jour malgré sa sortie il y a deux ans et demi. Concrètement, le titre bénéficiera, une fois le patch téléchargé, d'un affichage 4K 60fps pour les possesseurs de Xbox One X, mais également du HDR sur les TV compatibles. Des ajouts mineurs seront également de la partie, comme un changement de la musique du menu.