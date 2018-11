Films



Un nouveau en vrac aujourd'hui, un peu fait à l'arrache comme celui de la semaine dernière (je suis déjà sur le nouveau, il y a trop d'infos en ce moment).Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…Le film est prévu chez nous pour le 26 Juin 2019Une nouvelle photo du Joker fait son apparition, comme d'habitude. Le prochain numéro aura lui aussi des photos du Joker.Le plein d'affiches pour Spider-Man, qui sera dans nos salles le 12 DécembreL'affiche Française du film est pas mal. Par contre, la VF pitié !!!Une nouvelle affiche pour Creed II, en attendant sa sortie le 9 Janvier chez nous.En attendant, un Trailer sur Chucky, voici une affiche du film.Le 21 Juin aux USGodzilla est presque prêt à sortir sur les écrans de cinémas.L'agence crypto-zoologique Monarch déploie de nombreux moyens pour combattre des créatures de tailles divines. Godzilla va affronter le papillon géant Mothra, le ptérosaure super-rapide Rodan, ainsi que son pire ennemi, le dragon King Ghidorah. Ces anciennes superespèces veulent toutes la suprématie et mettent en danger la survie de l'humanité. Mais laquelle d'entre elles va connaître la victoire sur les autres ?A la réalisation, nous retrouvons Michael DoughertyAu casting, nous retrouverons, Vera Farmiga dans le rôle du Dr Emma Russell, Ken Watanabe dans le rôle du Dr. Ishiro Serizawa, Sally Hawkins dans le rôle du Dr. Vivienne Graham, Kyle Chandler dans le rôle de Mark Russell, Millie Bobby Brown dans le rôle de Madison Russell, Bradley Whitford dans le rôle du Dr. Stanton, Thomas Middleditch, Charles Dance, O'Shea Jackson Jr., Aisha Hinds et Zhang ZiyiLance Reddick (Fringe) rejoint le castingLe film est prévu pour le 31 Mai 2019 aux USUne nouvelle affiche pour BumbleBee, spin-off de Transformers avec John Cena !Juste pour le fun, Pikachu en mode Deadpool !Dernier Trailer avant la sortie du film au cinéma. Perso, j'ai un peu peur du résultat final.Une magnifique affiche pour Dumbo, nouveau film de Tim Burton, avec Michael Keaton et Dany DeVito réuni depuis Batman Returns.Le plein d'affiches pour LEGO Movie 2 et un Trailer.Le film sera en salle le 8 Février aux USAffiche Japonaise pour Captain MarvelLe film sera dans nos salles le 6 Mars 2019Nouveau Trailer pour GunnLe 13 février au cinémaLe plein de spoil pour l'épisode spécial du ArrowverseUn scientifique de l'asile d'Arkham modifie la réalité. Conséquence première : Oliver Queen et Barry Allen voient leurs vies être échangées... ainsi que leurs talents et pouvoirs. Et pour des raisons pour l'heure inconnues, ils sont les seuls à être conscients de ce changement.Première photo de la Batmobile dans la série TitanLe cast d'origine réuni pour le revival prévu sur Hulu-Rumeur: Une série sur Rocket et Groot en préparation pour la plate-forme Disney+-Jason Derulo rejoint le casting de CATS-La Reine des Neiges 2 sortira le 20 Novembre 2019 au cinéma-Greg Russo à commencé l'écriture de Death Note 2 pour Netflix-Space Jam 2 sera tourné en Californie, avec LeBron James au casting-Les premières images d'Avengers 4 devraient être dévoilées le 28 Novembre, avec un Trailer-Cary Fukuanga a dit que Q et Moneypenny ne seront pas de retour dans Bond 25-Big Mouth est renouvelée pour une saison 3-Erik Oleson à commencé l'écriture de la saison 4 de Daredevil. Toujours pas confirmé par Netflix-Nous pourrons bientôt acheter le Blue Milk de Star Wars-La série Agents of Shield est renouvelée pour une saison 7-Le frère de Charlie Harper, Jon Cryer sera Lex Luthor dans Supergirl-Chris Pratt est en pourparler pour jouer dans le film The Saint pour la Paramount-Un film sur les Peaky Blinders serait en développement-Le film Black Widow pourrait commencer son tournage mi-Février ou début Mars 2019-Un titre pour Bad Boy 3, Bad Boy For Lif3-Blumhouse à signé un partenariat pour 8 films avec Amazon-Le tournage de la saison 3 de Stanger Things est terminé-Bryan Singer pourrait commencer le tournage de Red Sonja en Avril 2019