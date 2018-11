Voici une Information autour du jeu God of War :Cory Barlog, directeur du jeu God of War en avril 2018, a confirmé qu'aucun contenu DLC n'était prévu pour le titre. Depuis lors, nous n'avons plus eu aucune nouvelle de lui. Quel est le prochain projet de l’équipe de développement de Sony Santa Monica? Le profil LinkedIn de Koray Hagen répond dans une certaine mesure à cette question. Koray Hagen travaille actuellement en tant qu’ingénieur logiciel senior pour le studio Santa Monica. Koray Hagen a mis à jour la section de résumé de son profil LinkedIn avec une mention : " Jeu non annoncé sur Ps4" dans la sous-section Contribution. La prochaine entrée dans cette sous-section est God of War sur Ps4. En prenant en considération la déclaration de Cory d'avril 2018 sur le contenu téléchargeable de God of War et le profil LinkedIn actualisé de Koray Hagen, il est clair que l'équipe de développement de Sony Santa Monica a commencé à travailler sur son prochain projet sur Ps4, et il est fort possible que ce projet non annoncé soit une suite du jeu God of War...Source : https://www.gamepur.com/news/36710-god-war-developer-unannounced-ps4-game.html