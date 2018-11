Le Dieu de la guerre a changé… il n'est plus le Kratos que vous connaissiez. Une route inconnue et hostile vous attend dans cette nouvelle réadaptation ébouriffante de l'histoire culte. Rejoignez Kratos dans une aventure intense et profonde remplie d'évolution et de violence, guidé par le désir de devenir un homme meilleur pour son fils. Dans un monde peuplé de monstres, de dragons et de dieux, une immense responsabilité repose sur vos épaules. Dans une vie rythmée par le sang et le chaos, parviendrez-vous à réparer les erreurs du passé pour protéger votre futur ? - Une nouvelle ère pleine de dangers Cette nouvelle lecture de God of War déconstruit les éléments qui font l’ADN de la série, des combats épiques, des graphismes à couper le souffle et un récit prenant, pour mieux les fusionner et leur donner un nouveau souffle. - Une toute nouvelle histoire À la fois mentor et protecteur d'un fils déterminé à gagner son respect, Kratos a soudain l’opportunité de canaliser la rage qui l'a si longtemps alimenté. Inquiet du sombre héritage qu'il a transmis à son fils, Kratos espère pouvoir réparer ses fautes et effacer les horreurs de son passé. - Un monde plus sombre Le cadre de ce nouvel opus est parsemé de forêts profondes, de montagnes inconnues et de mythologie nordique. Préparez-vous à affronter un territoire hostile peuplé de créatures, de monstres et de dieux. - Combats physiques et sanglants La caméra libre en vue poursuite vous rapproche encore plus du cœur de l’action, pour vivre en immersion totale des combats frénétiques qui ne vous laisseront pas de seconde chance. La hache magique de Kratos allie puissance et versatilité, ce qui en fait une arme brutale mais également un précieux outil pour l’exploration. Restez toujours sur vos gardes.

