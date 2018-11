HelloJe me permets de partager une offre de mon partenaire Rakuten qui propose actuellement la Nintendo Switch à 279€ - 20€ de réduction immédiate avec le code promoA noter qu'en plus de cela, vous aurez 42€ de "Superpoint" crédité sur votre compte (pour faire d'autres achats sur le site).***** ATTENTION : LA CONSOLE EST EXPEDIEE DE HONG KONG D'OU SON PRIX ET SURTOUT DES DELAIS DE LIVRAISON ELEVE, ENVIRON 12 JOURS ****Rakuten est le nouveau nom de Priceminister, pour ceux qui connaissent, et c'est bien une console neuve ^^ !Je précise qu'à la base, je ne voulais partager cela que sur mon blog (otakugame.fr) mais que l'offre me semble être assez interessante s'il y en a qui cherchent une Switch sur GamekyoPar contre, je ne peux pas vous dire si on aura mieux au Black Friday : les offres sont encore secrètes -_- !Edit : Offre jusqu'au 23 novembre, et seules 500 consoles sont dispos à ce prix.