Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :Pour le moment seulement quelques sites ont attribué une note. Les voici :- Destructoid : 75/100- JustPushStart : 75/100- Everyeye.it : 70/100- God is a Geek : 65/100Pour rappel, ce DLC sort aujourd’hui même, au prix de 9.99 euros…Source : https://www.metacritic.com/game/playstation-4/marvels-spider-man-turf-wars

Like

Who likes this ?

posted the 11/20/2018 at 06:56 PM by link49