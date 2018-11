On se rapproche doucement mais surement de la fin de cette generation de consoles et tout le monde commence à spéculer à gauche et à droite à quoi ressembleront la futur PS5 et la XBOX Scarlett et j'ai décidé d'exposer moi aussi, ce a quoi pourrait ressembler ces 2 machines.C'est un secret pour personne depuis des années maintenant Sony a tendance à copier ou s'inspirer de ce que fait la concurrence et particulièrement Nintendo. Lors du reveal de la Nintendo Switch Yoshida à été aperçu appareil photo à la main et carnet de notes.En effet un an et des poussières sont passé et la Nintendo Switch cartonne à travers le monde et à su attirer un publique de masse. Il ne serait donc pas étonnant de voir Sony renouer avec le portable après l'échec de la PS Vita mais en s'assurant également une position de console de salon. Donc quoi de mieux que d'opter pour un format de console hybride ? Et venir tacler Nintendo là ou la Nintendo Switch peine un peu...la puissance ! En effet Sony pourrait bien créer. Car on le sait Phil Spencer à déjà annoncé que la XBOX Scarlett sera la console de salon la plus puissante car Microsoft compte garder cet argument qui a bien fonctionné avec la XBOX ONE X. Faire une Console Hybride pourrait également permettre à Sony d'avoir également l'argument de la portabilité car ça semble être un point commun entre les 3 constructeur " il faut que les joueurs puissent jouer partout et donner une plus large accessibilité " Nintendo à la Switch, Microsoft aura son projet de Streaming xCloud sur Smartphones, Tablettes, PC et Consoles et Sony devront suivre cette philosophie mais ils ne possèdent pas les infrastructures de Microsoft pouvant streamer à 10mbs ou moins . Ce que pourrait proposer Sony en terme de Cloud serait une fusion de l'abo PSnow et PS+ pouvant ainsi jouer a certains jeux PS4 / PS3 / PS2 et PS1 dont certains titres pouvant être télécharger via la console.Voilà ma spéculation concernant la PS5Pour la XBOX Scarlett et la prochaine génération de Machine Microsoft j'ai ma petite idée. Déjà on le sait Microsoft va miser énormément sur le Cloud et particulièrement dès 2019 sur son projetxCloud permettra donc de streamer son écosystème XBOX sur Consoles, PC, Smartphones et Tablettes à 10 mbs ce qui reste relativement abordable à de nombreuses personnes en 2019 et dans le futur à venir. Mais ce n'est pas tout car Phil Spencer à officiellement annoncé que plusieurs consoles seront lancées dont la XBOX nom de code Scarlett qui sera une console de salon qui gardera l'argument phare de la XBOX ONE X à savoir "" et à côté de ça une gamme de machines sans hardware ni lecteur physique à un prix bien plus abordable fonctionnant sous xCloud et Gamepass. Microsoft ne s'intéresse plus au simple publique de la Console ils veulent viser tout le monde en proposant différentes manière de jouer à l'Univers XBOX a des Prix plus ou moins abordable suivant nos envie de consommation. Bien évidemment la prochaine génération chez Microsoft sera toujours Nativement Rétrocompatible en format physique avec la ONE / 360 et XBOX Original pour les titres disposant de rétrocompatibilité. Je pense même que Microsoft prépare la Next Gen depuis un moment avec la venue des nouveaux Avatars XBOX ils feront évidemment partis de l'écosystème que Microsoft veut instaurer. Et pourquoi pas de la VR / Mixed Reality et Augmented Reality...seul l'avenir le dira.