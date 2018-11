Les producteurs de Resident Evil 2 ne semblent pas pressés de faire des remakes d'autres jeux de la saga. Pour le moment, ils se concentrent avant tout sur le lancement du titre.



Le magazine officiel Playstation UK du mois de décembre a fait un dossier sur le remake de Resident Evil 2 intitulé "50 raisons pour lesquelles ce jeu est le meilleur de la PS4



Il comporte notamment une interview des deux producteurs du jeu, Yoshiyaki Hirabayashi et Tsuyoshi Kanda. Une des questions portait sur le fait de savoir si Capcom fera des remakes d'autres jeux après Resident Evil 2 ou non. Voici ce qu'ils ont répondu:



Official Playstation Magazine:





Quel jeu de la saga voudriez-vous refaire après Resident Evil 2 ?



Yoshiyaki Hirabayashi :



Je ne pense qu'à Resident Evil 2 pour le moment.



Tsuyoshi Kanda:

Je pense que ce serait intéressant de proposer des versions disponibles dans le commerce de nos jeux à caméra fixe, mais pour le moment, ma priorité est de faire en sorte que Resident Evil 2 soit une réussite.

Vous l'avez compris, même si les deux producteurs du jeu ne ferment pas la porte à d'autres remakes éventuels, ce n'est pas pour tout de suite.



Pour rappel, Resident Evil 2 Remake sortira le 25 janvier 2019.



Bref tout ça pour dire qu'on est pas encore prêt de le voir RE3 Némésis remake ou Code Veronica... Cependant comme dit dans l'article, ce n'est pas à exclure non plus et je pense qu'un jour on y aura forcément le droit