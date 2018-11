Le pack comprendra 63 amiibo, incluant Wolf, Ice Climbers, K.Rool, Inkling, Ridley et Plante Piranha. Les précommandes seront possibles à partir du 7 décembre (date de sortie du jeu) et seront envoyées à partir de février (puisque l'amiibo Plante Piranha sera commercialisée à ce moment là).Pour les autres nouveaux amiibo (Ken, Daisy, Pichu, Link Enfant...) faudra évidemment patienter mais si vous êtes dans le désire de monter une collection Smash Bros ça sera certainement le bon moyen de rattraper le temps avec certaines figurines assez rare aujourd'hui selon vos localisations (et dont les prix montent jusqu'au triple pour certaines figurines). Mais je crois que le stocks sont aussi limité (et l'offre n'est pour l'instant qu'au Japon, mais les amiibo sont region free et donc utilisable sur n'importe quelle version commerciale des jeux Nintendo Switch)