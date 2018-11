Voici une spéculation autour du jeu Pokemon à paraitre sur Nintendo Switch en 2019 :Le jeu Pokemon traditionnel de la 8ème génération sur Nintendo Switch a été annoncé à l'E3 2017. Plus tard, lorsque Nintendo a dévoilé les jeux Pokemon Let's Go, de nombreux fans ont pensé qu'il s'agissait bien de ce jeu, mais The Pokemon Company et Game Freak ont ​​clairement indiqué que le titre était encore en chantier et devait être publié fin 2019. Récemment, une image de concept de fan pour le jeu est devenue virale sur les médias sociaux coréens, et qui montre à quoi ressemblerait Pokemon dans un style artistique inspiré par le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Le rendu est vraiment impressionnant. Il faudra surement patienter jusqu'à l'E3 2019 pour voir le rendu officiel. En attendant...Source : https://gearnuke.com/we-wish-2019s-8th-gen-pokemon-game-looks/