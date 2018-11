Reportages





Mon article originel https://niindo64.com/2018/11/19/reportage-paris-games-week-2018-1-2/ /



















































































Mon article originel

Pour ma part, c'était une PGW sympathique sans plus. Dans la lignée des précédentes éditions mais moins bordélique. Je regrette qu'il y ait eu assez peu d'annonces et de jeux inédits parmi ceux jouables au salon (quasiment tous déjà sortis aujourd'hui). Par contre la zone Fortnite, plus jamais ça. Autant faire un salon à part à ce niveau là...Et le Xbox Fanfest valait le coup, et le coût.Alors que de base, je ne suis pas un fan absolu de Xbox. La place fut largement rentabilisée avec le sac de goodies que le staff a filé à chacun des invités. Même si leur contenu n'étaient pas rigoureusement les mêmes. J'ai eu des stickers PUBG alors que d'autres en ont eu sur Ori 2 par exemple.Y en a qui y sont allés cette année ?