!!Attention pavé!!



J'ai besoin de l'avis des aficionados et des spécialistes de Super Robot Taisen (surtout sur les anciennes gen), je m'explique:



Au fil des années, j'ai toujours plus ou moins suivi les sorties de SRT en m'intéressant particulièrement à certaines séries présentes dessus et en achetant différentes versions au fil du temps (épisodes GBA/PSP/PS1/PS2 jusqu'à la PS4).



La barrière de la langue couplée à la difficulté m'ont toujours bloqué plus ou moins rapidement dans les différents jeux et je n'ai que peu profité des versions achetées au fil des ans.



Aujourd'hui, je souhaiterai vraiment jouer, apprécier et finir entièrement un SRT.



Comme mon avatar vous le laisse préfigurer, je pense que vous avez compris quel série m'intéressait le plus...



Là où vous pouvez m'aider (pour les habitués), c'est en m'aiguillant vers un compromis entre jouer avec Grendizer/Goldorak la plupart du temps (voir tout le temps si c'est possible) et profiter du domaine technique sans devoir jouer sur les épisodes GB ou PS1.



Dites-moi si je me trompes mais d'après les infos trouvées sur le net, Grendizer a disparu depuis le Super Robot Taisen Z et Z2 de la PS2, non?



Depuis cette époque et les versions suivantes sur PSP (patchées eng)/PS3, Grendizer ne semblait plus être au casting...



Je précise que j'ai le MX et le Impact de la PS2 et que sur un des deux (MX?), nous pouvons commencer avec Grendizer et le premier Golgoth, entre autre.



Cependant, et comme évoqué plus haut, la barrière de la langue a toujours eu raison de moi... Non pas pour les dialogues qui peuvent rester accessoires mais surtout par rapport aux menus inter-mission (stats pilotes, méchas, abilities, etc...), aux objectifs de mission qui deviennent plus complexes au fur et à mesure et qui demandent des conditions particulières... bref, j'étais noyé.



Avec un peu plus de patience de ma part et d'astuces grâce à vous, je souhaiterai aujourd'hui m'y remettre en trouvant le meilleur SRT pour jouer avec Grendizer (pas seulement dans quelques missions comme dans certaines itérations) et avec une technique pas trop ancienne.



Je pensais au Z sur PS2 avec la famille Mazinger et Getter ou au MX que j'avais déjà commencé fût un temps, qu'en pensez-vous?



Si mon choix s'avère le bon, aucun patch ou trad n'existe à ma connaissance pour ces versions donc, pour ceux qui s'y sont mis avant moi, sauriez-vous me rediriger pour trouver des trads fiables pour les menus in-game?



J'ai bien entendu cherché ces réponses par moi-même et à part quelques astuces, je ne trouve pas grand chose sur ces deux-là.



Je possède toujours mes anciennes consoles dont la PS2 jap pour faire tourner les SRT.



J'ai bien le OG The Moon Dwellers et le V sur PS4 et même si la technique est bien plus immersive que sur les anciens épisodes, le manque de Grendizer m'a fait lâcher ces jeux après quelques maps, je n'arrivais pas à m'attacher aux protagonistes.



L'annonce du T avec Harlock m'a un peu redonné le sourire bien que je ne pense pas que la série ait un grand rôle dans le jeu, je vois plus cela comme un "guest"... mais toujours pas de Grendizer et vu le peu d'amour des nippons pour cette série, je pense que la seule solution serait de retourner voir du côté des anciens.



Merci de faire partager vos expériences et de me conseiller là-dessus si vous pouvez m'aider. ;-)