Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :Square-Enix précise que le développement est maintenant terminé et dévoile ce nouveau trailer :Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.resetera.com/threads/kingdom-hearts-iii-development-has-wrapped-new-trailers.82145/

posted the 11/20/2018 at 02:25 PM by link49