Le portage de Warframe concocté par Panic Button sera finalement lancé sur l'eshop de la Nintendo Switch aujourd'hui. Pour faire leurs premiers pas sur le free to play de Digital Extremes, les joueurs pourront récupérer, avant le 4 décembre, un "starter pack" d'objets en jeu.



Une fois la première quête d'introduction de Warframe terminée (Vor's Prize), les joueurs obtiendront gratuitement un starter pack incluant 50 000 crédits, 3 jours de boost d'affinité, un réacteur Orokin, un catalyste Orokin et le Forma. Autant d'objets qui faciliteront la progression. Profitons de cette annonce pour rappeler les spécificités de la version Switch du free to play (jouable sans être abonné au Nintendo Switch Online donc). D'un point de vue technique, le jeu tournera en 720p / 30 fps, que ce soit en mode portable ou docké. Côté contenu, le jeu sera dans le même état que lors de la mise à jour "Mask of the Revenant". Les mises à jour plus récentes, comme Fortuna et sa grande zone ouverte, seront ajoutées plus tard. Les développeurs prévoient ensuite que la Switch reçoive les mises à jour du jeu en même temps que les versions PS4 / Xbox One. Dans l'immédiat, ni cross-platform ni cross-save ne sont prévus. Il sera uniquement possible de faire "migrer" / de copier son compte, et donc sa progression, sur PC vers la Nintendo Switch à une seule reprise











La petite Switch s'en sort bien je trouve.