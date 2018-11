Jeux Vidéo

Et si c'était pas le moment d'acheter plutôt une Wii U ?La console et ses jeux doivent se trouver pour pas bien cher ou même en occase, elle a une ludothèque plus fournit que celle de la Switch, et en plus la rétrocompatibilité avec tous les jeux Wii !La plus part des hits Switch sont dispo aussi sur Wii U, par exemple The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Bayonetta 1 & 2, Hyrule Warriors, Donkey Kong Tropical Freeze, Captain Toad Treasure Tracker, Pokkén Tournament etc... Et bientôt New Super Mario U et Super Smash Bros(avec ses features Wii U exclusives... ou pas)Comme pour la Switch avec son mode "portable", la Wii U vous propose aussi dans une moindre mesure de jouer en mode portable sur le Wii U GamePadElle propose aussi la console virtuelle pour pouvoir acheter et jouer à des oldies NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Advance, DS, PC Engine, et même Master System, Megadrive et Neo Geo en passant par le "mode Wii", sans avoir l'obligation de payer un abonnement. Alors que sur Switch il faut souscrire pour pouvoir profiter seulement de quelques jeux NESAlors 2019 sera t'elle l'année de la Wii U ?