Voici une Information autour de l'Editeur Nintendo :Les exclusivités ont toujours été une marque distinctive de l'industrie du jeu et sont souvent parmi les jeux les plus inconditionnels des fans. Cette année a été marquée par des exclusivités exceptionnelles, notamment God of War, Spider-Man de Marvel et Forza Horizon 4, qui ont toutes été saluées par la critique et qui se sont bien vendues.À une époque de telles exclusivités, certaines personnes ont commencé à se demander quels pourraient être les titres exclusifs les plus vendus et les plus rentables de tous les temps. Aujourd'hui, Mat Piscatella, membre du groupe NPD, nous a montré à quel point cette bataille exclusive était à sens unique.Il avait déjà révélé quels étaient les jeux les plus vendus sur Ps4, Xbox One et PS Vita à ce jour. Comme il a creusé un peu dans le domaine des exclusivités, il a récemment décidé de révéler quels étaient les dix jeux vidéo exclusifs les plus vendus depuis que le NPD a commencé le suivi des données en 1995. Alors que Sony et Microsoft se sont clairement battus, Nintendo domine le Top 10 constitué uniquement de titres Nintendo 64, DS et Wii.La Nintendo Wii et la DS font partie des consoles les plus vendues de tous les temps et plaisent à un public plus occasionnel. Il est donc logique qu’elles constituent la majorité de la liste. Pendant ce temps, le jeu Super Mario 64 est l’un des jeux les plus importants et les plus connus de tous les temps, son placement a donc également un sens.Cela étant dit, cela serait également curieux de savoir quelles sont les exclusivités Sony et Microsoft les mieux classées...Source : https://www.dualshockers.com/best-selling-exclusive-games/