comme d'hab, gros décalage entre ce que pense la presse et les joueurs ... votre avis sur le jeu ?Je n'ai pas acheté le jeu mais j'ai l'impression que game Freak et son jeu on loupé le coche,non ?Car des retour sur internet et dans mon entourage, les joueurs de Pokémon GO sont très mitigé voir déçu du jeu, ne s'attendant pas a ce style d'expérience. Ce qui est compréhensible quand une pub te vend un prolongement d'expérience pokémon go alors qu'au final c'est un remake d'un rpg, trafiqué.game freak a voulu jouer sur plusieurs tableaux ()et ils ont l'air d'avoir échouer assez lamentablement.reste les enfants qui seront très certainement séduit. mais bon les enfant arrivent a s'amuser avec un caillou et un bout de bois...