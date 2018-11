A quelques jours de la sortie du jeu Darksiders III, voici la liste des Succès/Trophées, ainsi que la cinématique d'intro.Perso, j'ai bien aimé le 1 et le 2 , mais je pense attendre avant de me prendre ce Darksiders III. Faut que je finisse RDR2 et R6S.Un total de 50 Trophées et 49 SuccèsAttention Spoiler: