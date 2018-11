Cette série tout le monde l'avait critiqué juste avec la bande annonce et bien je peut vous dire que ces personnes se sont mis le doigt dans l'oeilL'histoire, les personnages, les combats... Tout est maitrisé ! On est au meme niveau que Daredevil mais facon DCC'est dark à souhait et pas nian nian du toutHate que la plateforme DC UNIVERSE debarque en france !

posted the 11/20/2018 at 09:41 AM by shiroyashagin