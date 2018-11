Unboxing

HelloJe lis souvent que les SNES MINI et autres NEO GEO MINI ne dispose pas d'assez de jeux dans leur catalogue. Et bien j'ai eu une petite expérience interessante...Alors le form factor est celui de la Neo Geo Mini, et bien évidemment c'est chinois. Gearbest m'a proposé de tester la machine, et je pensais que c'était simplement une machine d'émulation avec Dingoo Software dessus, permettant de faire fonctionner les jeux Gameboy, Super Nintendo, NES et Mega Drive (grossièrement). Sans aucun jeu présent sur la console (ce qui est habituellement le cas de ce genre de machine vendue en France).Au déballage, j'avais déjà été surpris de voir une 20aines de jeux dessus (dont je soupçonne que la société qui produit la console ne possèdent pas les droits), mais, hors caméra, en trifouillant un peu les dossier de la console, surprise, on découvre un répertoire avec plus 3000 jeux (et 3 mp3, dont un de Sean Paul, j'ai halluciné) O_o ! Et ce sont des roms de jeux SNES, NES, GBA, GBC et même certains classiques de l'arcade en CP2 !Curieuse démarche commerciale : sans compter le fait qu'il est impossible d'être dans la légalité en possédant cette console (je veux dire, qui possède ces 3000 jeux ? Personne !), cette quantité ahurissante de jeux est juste au final inutilisable. Se balader dans les menus prends des plombes (pas de moteur de recherche) et pire encore, le titre des jeux est écrit en chinois, avec les jeux eux même en anglais... Etrange.Au final, on tourne autour de quelques jeux (Street Fighter II SNES et Tetris sur Gameboy de mon côté), on a du mal à se concentrer sur une production, les mauvais jeux ne font que ressentir de la frustration, et si vous ajoutez à cela une console vraiment quelconque (elle ne joue pas du tout sur la fibre rétro), qui ne peut pas servir d'objet de collection, et bien malgré ses qualités (oui, oui, le fait qu'elle ait une batterie intégrée est une très bonne idée que SNK aurait du reprendre, de même qu'intégrer 2 manettes à la console), on se retrouve au final avec un gadget marrant pendant 15 minutes... Et qui prendra la poussière dans un coin.Et pourtant, au niveau de l'émulation, ça marche plutôt bien (même mieux que la Megadrive Mini qui a des bugs sonores) SAUF sur les jeux MOD 7 qui ont tendance à ralentir sévère (alors que des jeux en simili 3D comme Hexen ou Wolfenstein, eux, fonctionnent très bien). La console accepte d'ailleurs les jeux au format DGE, qui sont son format natif, vu que Dingoo est un dérivé de Linux capable de faire tourner pas mal de format. La console a d'ailleurs un port SD Card pour ajouter sa propre bibliothèque. Petite remarque amusante au passage : Les 3000 roms/jeux ne représentent "que" 16go de donnée ^^ !Bref, la moralité :, et il sera toujours difficile de satisfaire tout le monde sur les sélections de jeux Neo Geo Mini, Playstation Classic ou SNES Mini ^^ ! Je pense que ces consoles sont à prendre comme des objets de collections, et non comme des consoles de rétrogaming pur et dur. Les plus puristes se tourneront vers un Rasberry Pi et une custom case pour se faire sa propre petite console. C'est d'ailleurs une aventure qui est en train de me tenter là, j'me ferais bien une Dreamcast Mini, car la mienne a rendu l'âme dernièrement au niveau de son alimentation, et que ça reste une de mes console préférée de tous les temps (SoulCalibur, Crazy Taxi et Sonic Adventure 2, que de souvenirs...).Bref, voilà, c'était un petit retour que j'avais envie de faire