Bon alors je doit dire que je suis sur le cul, la dernière fois que j'avais testé c'était chez un pote à la sortie du PS VR, autant j'avais trouver ça pas mal, mais quand tu est dans ton canapé lumière éteinte l'immersion est juste complètement dingue, c'est assez perturbant en vrai, alors j'imagine même pas le jour ou on aura un VR en 4k ça sera complètement du délire.Les jeux que j'ai testé :: alors c'est la grosse gifle dans la tronche, je suis dans le vaisseau et je vois tout autour de mon vaisseau, la sensation de vitesse est dingue, c'est juste incroyable le rendu.: c'est simple je redécouvre le jeu d'une autre manière, quand on est dans le noir c'est juste perturbant XD, j'ai même réussi à sursauté au début avec Mia, alors j'imagine même pas après XDrdv ce week end pour le faire en VR: c'est n'importe quoi, je sais pas comment décrire, mais c'est fou: tout plein de mini jeux plutôt sympa, dont London Heist que j'ai kiffer, mais j'ai pas tout testé.Grosse surprise, je m'attendais pas du tout a une telle immersion c'est juste bluffant de voir qu'on peux limite toucher les personnages voir les regarder de haut en bas, sur le côté, regarder par la fenêtre et voir les détails tout autour, j'adore complètement le truc.Ah j'ai aussi testé YouTube VR qui est plutôt cool, mais avec la définition hmm