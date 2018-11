Histoire de goûter à la master race je me suis offert un petit MSI GP73 Leopard 8RF-654FR grâce à une belle promo,histoire de remplacer mon vieillissant asus équipé d'une modeste nvidia gt750m.Bon forcément une 1070 et un I7 8th gen ça change beaucoup, y compris par rapport à la ps4, exemple tout con, mais Overwatch, sur pc ben c'est pas la même purée ( 120fps, oh bordelEt puis le xbox play anywhere m'a fait quelques surprises, par exemple j'ai la joie d'avoir Gears 4 sur pcDans la surprises à force de courir après les jeux gratos j'ai 80 jeux à faire sur steam...ouais, quand même.Jusque là, tout roule, non ?Et ben non, le clavier souris sur les FPSOh bordel autant la visée à la souris c'est parfait ( les têtes volent bien dans destiny 2) mais le clavier pour se déplacer, alors je ne sais pas si ça vous ai déjà arrivé, vous paniquez et là...ah merde je fais quoi, quelle touche pour reculer, je sais pluuuuuusDonc du coup, auriez vous, à tout hasard, des conseils de jeu pour maîtriser ce combo (enfin surtout le clavier )Autre chose j'ai déjà une bonne souris Logitech G502 Proteus Spectrum, je cherche donc un gros tapis de souris, mais j'ignore ce que je dois vérifier avant l'achat (matière ect )Et enfin je cherche aussi des conseils pour un Hotas, afin de tenter elite ou star cityzenVoilà je crois que c'est tout, le casque vr attendra un peuMerci d'avance