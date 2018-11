Yop' salut à tous les gars,j'espère que tout le monde va bien ici,voilà ! vous vous souvenez de Game,cette boite qui s'est complétement craché en France ! Et bien elle existe encore en EspagnePas de Micromania ici.Bon et bien tout ça pour vous dire que avec les Black Friday,il y'a Dissidia FF NT à Game pour la modique somme de 12.95 euros neuf.Donc je voulais avoir vos avis sur le jeu,je sais que niveau combat c'etait un peu le bordel à l'écran et que le jeu à globalement était une déception.Mais voilà avoir un Dissidia en HD,ça reste tentant tout de memeMerci à vous et bonne continuation à vous tous !