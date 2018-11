Présent dans l'opus précédent:

Aujourd'hui durant un live à 13H Bandai Namco à dévoilé le nouveau Super Robot Taisen appellé SRT T (T pour Terra) qui sortira en 2019 sur PS4 et pour la première fois sur Switch.Reste à savoir si le Custom Bgm sera aussi possible sur la version Switch.- Zeta Gundam- ZZ Gundam- Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack- Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack - Beltorchika's Children- CrossBone Gundam- Nadesico : The Prince of Darkness- Mightgaine- Aura Battler Dunbine- Aura Battler Dunbine (OAV)- Mazinger Infinity- Shin Getter Robot- Gaogaigar- Gunbuster- Votoms- G Gundam- TRIDER G-7- Gun x Sword- Expelled from Paradise- Cowboy Bebop- Captain Harlock SSX (Albator 84)- Magic Knight RayearthA noté que Super Robot Taisen Immor...Euh Super Robot Taisen D.D a aussi été annoncé sur Smartphone pour 2019