ON L'ATTEND... COMME DES FOUS !Après une version 3DS / Wii U au sommet, il semblait difficile de faire vraiment mieux, plus grand, plus fort, et c'est pourtant le chemin que semble prendre Super Smash Bros. Ultimate. Si le mode solo La Lueur du Monde offre un récit à celles et ceux qu'une telle absence aurait attristé, c'est surtout l'apparition des esprits qui retient notre attention, promettant des heures et des heures de jeu à les dénicher, en plus du menu gigantesque déjà proposé par ce Smash Switch, qui peaufine encore, au regard du soin porté à chaque personnage, des variantes de jeu et du contenu qui s'étoffe toujours plus, le moindre détail. Une seule crainte à l'approche de sa sortie : manquer de temps et de superlatifs pour ce titre qui s'annonce colossal et d'une générosité inouïe.

Entre la personnalisation des combattants grâce à un système d'esprit des plus excitants, les confrontations variées aux possibilités infinies et une difficulté omniprésente, on ne voit pas trop comme le titre de Sakurai pourrait raté le coche ! Des dizaines d'heures de vie annoncées en solo pour un jeu de combat ? Que demander de plus ? Le plus drôle, c'est de savoir qu'il ne s'agit que d'une partie du contenu d'Ultimate, un titre qui pourrait bien exploser les compteurs en cette fin d'année !