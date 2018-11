Dans une interview accordé à eurogamer , Brian Fargo révèle que son équipe était en négociation avec Microsoft depuis le mois d'avril. Il annonce aussi que les projets Wasteland 3 et Bard's Tale 4 seront multiplateforme et après ils vont ce concentré uniquement les plateformes Microsoft . https://www.eurogamer.net/articles/2018-11-19-inxile-acquired-by-microsoft-the-interview

Like

Who likes this ?

posted the 11/19/2018 at 12:40 PM by chester