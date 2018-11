Voici une Rumeur autour des jeux Ghost of Tsushima et Death Stranding :Les dates de sortie des jeux Ghost of Tsushima et de Death Stranding devraient être dévoilées au TGA 2018. Les Game Awards 2018 sont à moins d'un mois et il serait également possible de voir des nouvelles phases de gameplay pour ces deux titres. Il a déjà été confirmé que les jeux Ghost of Tsushima et Death Stranding seront aux TGA 2018. De plus, Sony Brésil aurait également indiqué dans un mail que les bandes-annonces à venir des jeux Ghost of Tsushima et Death Stranding aux The Game Awards 2018 incluront également leurs dates de sortie. Pour rappel, les Game Awards 2018 auront lieu le 7 décembre prochain...Source : https://segmentnext.com/2018/11/19/ghost-of-tsushima-death-stranding-release-date/